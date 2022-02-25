مصطفى درويش يدعم أحمد عزمي: كل الناس بتغلط.. يشرفني العمل معك

وجه الفنان مصطفى درويش، رسالة دعم ومساندة للفنان أحمد عزمي، بعد ظهور الأخير في لقاء تليفزيوني، يعلن فيه ندمه على السنوات التي قضاها في الإدمان وجدران السجون، متمنيا العودة لمجال التمثيل مرة أخرى.

وكتب «درويش»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الدعم يا أحمد، أنت فنان كبير وكل الناس بتغلط عادي، ده أنا من جمهورك والله، وكل الناس بتحبك، وبإذن الله نشتغل مع بعض قريب وده شيء يشرفني جدا».

اقرأ أيضا أحمد عزمي للوسط الفني: «اختبروني وجربوني.. أنا ندمان وبقيت واحد تاني»

سجن أحمد عزمي بتهمة تعاطي المخدرات

قال «عزمي»، إنه يشعر بالخجل بسبب تعاطيه الترامادول وشرب الكحوليات والسجن بسبب ذلك الأمر، خاصة أن أساتذته وأصدقاءه في مجال الفن، كانوا واثقين في موهبته، ويضعون عليه آمالا كبيرة، ولكنه خيب ظنهم.

وتوفى شقيق أحمد عزمي، إثر تلقيه 13 طعنة في مشاجرة، ما أثر على نفسيته وبسببها اتجه للإدمان، واضطرت زوجته الأولى للانفصال عنه والابتعاد بابنها عن أبيه الذي أصبح مدمنا للكحول والمخدرات.

اقرأ أيضا أحمد عزمي: كنت أتعاطى الترامادول واتسجنت بسببه.. وحاولت أنهي حياتي

وأشار إلى أن والدته تأثرت صحتها بعد وفاة شقيقه «حمدي»، وماتت بعد خروجه من السجن، مضيفا: «حاسس إني عملت عملة كبيرة، ولكن تخليت عن الأخطاء التي ارتكبتها، وعدت لقواعدي، وتزوجت من جديد ومستقر في حياتي، وقررت الابتعاد عن خطوات الشيطان، وفتح صفحة جديدة».

أعمال أحمد عزمي الفنية

شارك «عزمي»، في عدد من الأعمال التلفزيونية، منها: «يتربى في عزو، موعد مع الوحوش، عايزة أتجوز، عشان ماليش غيرك، سلطان الغرام، الجماعة، الفرسان، الست أصيلة، العميل 1001، عباس الأبيض في اليوم الأسود، كناريا وشركاه، الليث بن سعد، وكالة عطية».

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها: «قبلات مسروقة، عزبة آدم، جوبا، الغابة، الوعد، الزمهلوية، مفيش غير كده، خريف آدم، الأبواب المغلقة، يوم ما اتقابلنا، فيلم ثقافي».