أحمد عزمي يبكي على الهواء بسبب صلاح عبد الله: مكسوف منك «فيديو»

دخل الفنان أحمد عزمي في نوبة بكاء بعد حديث الفنان صلاح عبدالله عنه، إذ قال له: «وحشني يا ابني، أنت فينك يا حمادة»، فيرد عليه «عزمي»، قائلًا: «أنا مكسوف منك»، ليقاطعه صلاح عبدالله: «لية مكسوف؟ دة أنت ابني ومثلت دور ابني كذا مرة، وأنت عارف بحبك أد إيه».

صلاح عبدالله لـ«عزمي»: أنا عندي ثقة فيك كفنان

وأضاف «عبدالله»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنه يمر بظروف صعبة حاليًا، ولكن عندما علم بوجود أحمد عزمي في اللقاء التلفزيوني وافق على إجراء مداخلة مع البرنامج.

وتابع الفنان صلاح عبدالله: «اللوك والاستايل دة عليك حلو أوي، وشكلك حلو جدًا»، فرد عليه «عزمي»، قائلا: «الله يطمنك، دة أنا جي وكنت خايف من موضوع الدقن، أول مرة أربي دقني».

وطالب الفنان صلاح عبدالله من أحمد عزمي العودة للاشتراك في الأعمال الفنية من جديد، مؤكدًا: «أنا عندي ثقة فيك كفنان قوي وجامد، أحمد عزمي شديد أوي، عاوزك ترجع زي زمان».

وكشف أحمد عزمي عن علاقته بالفنان صلاح عبدالله، قائلا: «اتعلمت منه كتير، وهو أستاذي وأبويا، والشغل والحياة معاه ممتعة».

أنا متربي في حضن الوسط الفني

وأكد قسوة الأزمات التي تعرض لها في حياته، موضحًا أن قسوتها كانت من رد فعل المحيطين به، قائلًا: «عمري ما لومت حد إنه بعد عني أو محاولش يتواصل معايا، والموضوع دة تأكد بالنسبة لي لما اشتغلت (الملك لير)، كل الأصدقاء بقوا يجوا ويتفرجوا، وكلهم بيقولولي سامحنا قصرنا معاك ومش بنسأل عليك، وهما أخواتي وأنا متربي في حضن الوسط الفني».

وكشف عن آخر تواصل بينه وبين والدته قبل وفاتها، قائلًا: «الحاجة الوحيدة اللي طمنتني قبل وفاة أمي بساعة اطمنت عليا، كانت غايبة عن الوعي بس بصت لي وابتسمت».