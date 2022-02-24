أحمد عزمي للوسط الفني: «اختبروني وجربوني.. أنا ندمان وبقيت واحد تاني»

وجه الفنان أحمد عزمي رسالة مؤثرة لزملائه من الوسط الفني بعد سنوات من الغياب، قائلا: «أستحق فرصة تانية وأبقى موجود في عمل، اختبروني وجربوني تاني وشوفوا هل أحمد زي ما هو؟»، لافتا إلى أنه تزوج من جديد بعد انفصاله عن زوجته الأولى: «الحمد لله بقيت مستقر في حياتي».

حاسس بخجل وسط أساتذتي وزملائي

وأضاف «عزمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنه كان يشعر بالخجل بسبب ما مر به من ظروف دفعنه لشرب الكحوليات ودخوله للسجن بسبب حيازته الترامادول، والابتعاد عن الوسط الفني، «حاسس إني عامل عاملة وناس كتير من أساتذتي، وأصدقائي وزملائي كانوا واثقين فيا، بس حاسس بخجل».

وكشف عن أنه تابع الفترة الماضية الأعمال الفنية التي كانت تُقدم، «أعمال ومسلسلات جميلة جدًا»، مؤكدا أنه لن يمشي في طريق الخطأ مرة أخرى، «بعد خروجي من السجن ربنا أكرمني ونويت أبدأ صفحة جديدة وحياتي بشكل مختلف، ومش هتبع خطوات الشيطان».

كما كشف عن علاقته مع السيناريست وحيد حامد، قائلا: «طلبني للمشاركة في مسلسل الجماعة، اطمن إن أحمد رجع تاني زي زمان، واشتغلت معاه المسلسل، وبعد كدة اشتغلت مع الأستاذ مجدي الهواري مسلسل الشارع اللي ورانا، وده أكبر إثبات إني اتعلمت الدرس كويس وتعافيت تماما».

علاقته مع يحيى الفخراني

ولفت إلى أنه شارك بعد ذلك في مسرحية «الملك لير»، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، «الأستاذ يحيى هو اللي مربيني وأستاذي، وكان شايف زي باقي الناس إن حالتي مش كويسة، وفي حالة بعيدة».

وتابع: «أول جملة في الرواية قالها الأستاذ يحيى وقت البروفات: لقد اجتمعت بكم اليوم ولقد عقدت العزم على أن أقسم دولتي بينكم، وهو بيقرا السكريبت قال: لقد عقدت العزم، راح باصص للأستاذ مجدي الهواري وقاله هو الواد عزمي عامل إيه؟ فقاله بقى زي الفل راح قاله خلاص نجيبه وانضميت للمسرحية لمدة سنة».