تايوان تعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا

أعلنت السلطات في تايوان، انضمامها للدول التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عملية موسكو العسكرية ضد أوكرانيا. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال في وقت سابق، إن بلاده ستعمل مع شركائها لفرض موجة متدرجة من العقوبات ضد روسيا.

وكانت روسيا، شنت أمس الخميس، عملية عسكرية ضد أوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

الخارجية الأمريكية: بوتين غير مهتم بالدبلوماسية

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن كل شيء على الطاولة بما في ذلك عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفسه، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بوتين، غير مهتم بالدبلوماسية.

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة ستفرض مع الحلفاء عقوبات قاسية على روسيا لاعتدائها غير المبرر على أوكرانيا، مضيفا: «قلوبنا مع أوكرانيا ونحن متحدون معها».

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن العملية العسكرية الروسية تشكل انتهاكا لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي، وأضاف بلينكن، أن العملية الروسية غير المبررة على أوكرانيا تتجاهل سلامة المدنيين من نساء وأطفال ورجال.

نائبة الرئيس الأمريكي تندد بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

بدورها، نددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

من جانبه، قال رئيس الوكالة الروسية للفضاء ديمتري روجوزين، أمس الخميس، إن «محطة الفضاء الدولية» قد تواجه انحدارا غير متحكم فيه من المدار نحو أوروبا أو الولايات المتحدة إذا أثرت عقوبات واشنطن على التعاون الفضائي مع روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق، أن عقوبات بلاده الجديدة على موسكو ردا على العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا ستؤدي إلى تدهور صناعة الطيران لديها وقدرتها على بناء السفن.

وأضاف روجوزين عبر «تيلجرام»: «هناك أيضا سيناريو لهيكل وزنه 500 طن يقع في الهند أو الصين. هل تهددهم بمثل هذه الاحتمالات»