أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25-2022 في مصر.. تراجع اليورو

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 25 -2- 2022 في البلاد، بين الاستقرار والصعود والهبوط، وذلك وفقا لآخر تحديث للبنوك، بينما كانت من العملات الأكثر استقرارا هو الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما تراجع اليورو متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للبنوك المختلفة، أمس الخميس، وهي كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 25-2-2022، في بنك cib، للدولار الأمريكي سعر 15.76جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.456 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.353 جنيه مقابل 20.888 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 52.119 جنيه للبيع مقابل 49.745 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.270 جنيه مقابل 4.170 جنيه للشراء.

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار واليورو اليوم

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25 -2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

بينما يعتبر بنك التعمير والإسكان، كأفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.733 جنيه، فيما جاء بنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.634 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل بنك التعمير والإسكان صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم، بسعر 21.270 جنيه، مقابل بنك «كريدي أجريكول»، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.206 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي ، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

كما تصدر أيضا بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدينار الكويتي

وصنف المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك التى تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.753 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدينار بسعر 51.8862 جنيه.