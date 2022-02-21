بنك مصر ينشر أحدث أسعار الفائدة على حسابات التوفير: تبدأ من 2%

بعد إعلان البنك المركزي المصري تطبيق مبادرة الشمول المالي في السوق المصرفية المصرية، بدأ بنك مصر تنفيذها، إذ أعلن شروط فتح حساب في بنك مصر، خاصة أنَّه واحد من البنوك المصرية العريقة التي تقدم خدمات بنكية متعددة لجميع المواطنين وثاني أكبر بنك حكومي.

وجرى تنفيذ سعر الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي والذي يبدأ من 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه بفائدة 2%، كما ذكر البنك، أنَّ الحساب الذي يبدأ من 100 إلى 500 ألف جنيه بفائدة 2.25%.

تفاصيل فتح الحساب على حسب الرصيد وسعر الفائدة الجديدة

وفيما يلي تفاصيل فتح الحساب على حسب الرصيد وسعر الفائدة الجديدة بعد اعتمادها من قبل البنك المركزي، وبعد تحديثها قبل يومين.

وذكر بنك مصر أنواع الحسابات ضمن مبادرة الشمول المالي

- حساب جاري بالعملة المصرية.

- حساب جاري بالدولار.

- حساب جاري بعائد للمعاشات.

- حساب جاري بعائد.

شروط فتح حساب في بنك مصر ضمن مبادرة الشمول المالي

- صورة من البطاقة الشخصية سارية للعملاء المصريين.

- حالة العملاء الأجانب يجب إحضار صورة من جواز السفر.

- الأشخاص الاعتبارية يتم وضع لهم شروط معينة.

- العملاء الذين لم يصلوا للسن القانوني يجب عليهم تقديم صورة من شهادة الميلاد مرفقة بإقرار الوصاية، وسيكون حساب توفير حتى يبلغ السن القانوني.

- دفع المصاريف الإدارية التى يحددها البنك.

- الحد الأدنى لفتح أي حساب في بنك مصر 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك مصر ضمن مبادرة الشمول المالي

- البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للعملاء الأجانب.

- إيصال غاز أو كهرباء أو مياه.

- شهادة مفردات مرتب مختومة من مكان العمل.

- إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة.