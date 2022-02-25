سفارة مصر بكييف: نتفاوض من أجل ممر آمن لإخراج المصريين من شرق أوكرانيا

دعت السفارة المصرية في كييف عاصمة أوكرانيا، المواطنين المتواجدين في وسط وجنوب أوكرانيا إلى الاستمرار في التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع، وذلك خلال اليوم الثاني من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأهابت السفارة المصرية بالمواطنين المتواجدين في خاركوف والمدن الشرقية بأن يستمروا في الالتزام بالتواجد في المنزل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم.

السفارة المصرية تدعو المواطنين في غرب أوكرانيا إلى التوجه نحو بولندا

وأوضحت أنه بالنسبة للسادة المواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كل الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة إلى أرض الوطن.

السفارة المصرية تدعو إلى عدم استقاء المعلومات إلا من صفحتها

وكانت السفارة المصرية في كييف أهابت بالمواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع «فيسبوك».

ولفتت إلى أنه يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا، وتشدد السفارة على أنها ستوالي متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للسادة المواطنين أولا بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها.