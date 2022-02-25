كندا تفرض عقوبات على 31 شخصا من الدائرة المقربة للرئيس الروسي

أعلنت الحكومة الكندية، فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما الروسي، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، وعلى مؤسسات مالية وشركات حكومية روسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، في بيان، أنه جرى فرض عقوبات على 31 شخصا من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى أفراد عائلات بعض الذين سبق أن عوقبوا، وعلى 27 مؤسسة مالية رئيسية.

وضمت القائمة 382 مواطنا من روسيا، بما في ذلك نواب مجلس الدوما الذين أيدوا الاعتراف بـ«دونيتسك» و«لوجانسك»، بالإضافة إلى إيجور شوفالوف وجيرمان جريف، ورومان وبوريس وبافيل وليليا روتنبرج، ويفجيني بريجوجين.

«أوتاوا»: فرض إجراءات إضافية ضد 4 مواطنين أوكرانيين من عملاء التضليل الموالي لروسيا

وأضافت الحكومة الكندية، أنه جرى فرض إجراءات إضافية ضد 4 مواطنين أوكرانيين من عملاء التضليل الموالي لروسيا، كما جرى فرض عقوبات على البنك المركزي وسبيربنك ومصارف VTB و Alfa-Bank و Gazprombank ومؤسسات Rostec و Rostelecom و RusHydro و Alrosa و Russian Railways و Gazprom و Gazpromneft و Transneft ووزارة المالية وغيرها.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أعلن في وقت سابق، فرض عقوبات جديدة على روسيا، استهدفت طبقة رجال الأعمال المؤثرين بالنسبة لموسكو، وأكثر من 300 عضو بالبرلمان الروسي صوتوا لصالح العملية العسكرية ضد أوكرانيا

وكانت السلطات الأسترالية، فرضت في وقت سابق، حظر سفر واستهدفت بعقوبات مالية 8 من كبار المسؤولين الروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تنسيق العقوبات على الأفراد والكيانات البيلاروسية

وقال موريسون في مؤتمر صحفي، إن بلاده تعمل أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق العقوبات على الأفراد والكيانات البيلاروسية الرئيسية المتعاونة مع روسيا، ومن ثم فإننا نوسع نطاق هذه العقوبات لتشمل بيلاروس.

من جانبها، استثنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، قطاع الطاقة من عقوبات طوكيو المفروضة على روسيا، وقال رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي طارئ، خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستتوقف عن المشاركة في مشاريع الطاقة في ساخالين، إنه فيما يتعلق بالعقوبات، كما ذكر سابقا، جرى اتخاذ القرار بشأن محتواها بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي المعنية.

واضاف كيشيدا، لقد استبعدت الولايات المتحدة والدول الأخرى، قطاع الطاقة من العقوبات، مشيرا إلى أنه انطلاقا من ذلك اتخذت طوكيو قرارها حول كيفية التصرف في هذا الموضوع.

جدير بالذكر، أن أوكرانيا شهدت سماع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة من العاصمة «كييف»، وذلك في مناطق: بيتيرسكي وجولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية ، فيما وقعت 6 انفجارات في منطقة ترويشينا.