أمطار ورياح على تلك الأماكن الساعات المقبلة.. اعرف منطقتك منهم ولا لأ

شهدت عدد من المناطق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير، سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوة في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير المناطق التي ستتأثر بسقوط الأمطار اليوم الجمعة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة للقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 : 60 كم/ س وارتفاع الموج يتراوح بين 3 : 4 أمتار.

وعن موعد تحسن حالة الطقس أوصحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 من المتوقع أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، ولكن يكون هناك كثافة للشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة ليوم الإثنين من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية على فترات، وتعود الأمطار وتكون خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 و2 مارس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.