حالة الطقس غدا الجمعة 25-2-2022..أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد تراجع درجات الحرارة، غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء.

أمطار بمعظم المحافظات

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أن انخفاض درجات الحرارة سيتراوح بين 4 و5 درجات بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فى حين تسجل السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري 16 درجة، أما محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود فيها جو دافئ حيت تسجل 23 درجة مئوية، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طقس الغد الجمعة، سيشهد حالة من عدم الاستقرار، تزامنا مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة على مدن القناة وشمال الصعيد، وخليج السويس والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ولن تؤثر على الحياة اليومية.

وأشارت إلى أن فترات سطوع الشمس سوف تكون قليلة خاصة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الغربية والشرقية، وجنوب وشمال الصعيد، وجنوب ووسط سيناء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الانحاء، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 18- 10

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 17- 11

مطروح 18- 10

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 10

دمياط 19- 11

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 17- 12

السويس 18- 11

العريش 19- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 22- 13

نخل 18-09

نويبع 22-17

طابا 20- 16

كاترين 13- 08

الطور 21-15

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 23- 14

مرسى علم 24- 12

الفيوم 19- 07

بني سويف 19-08

المنيا 20-08

أسيوط 19- 09

سوهاج 21 -07

قنا 22- 09

الأقصر 23- 09

أسوان 23- 13

إدفو 23-12

أبو سمبل 22-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 23- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 23- 14