إعادة فتح ميناء السويس البحري واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الطقس

قررت هيئة مواني البحر الأحمر، إعادة تشغيل ميناء السويس مرة أخرى، والسماح للسفن والمراكب بالدخول والخروج من وإلى أرصفة الميناء، مع عودة التداول بالشكل الذي كان عليه قبل الإعلان عن إغلاق الميناء بسبب الطقس السيئ.

متابعة الطقس

وأعلنت الهيئة العامه لمواني البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السويس البحري، اليوم الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

إغلاق ميناء السويس البحري لسوء الطقس

وأعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، في وقت سابق، إغلاق ميناء السويس البحري مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 26 عقدة، واتجاه الرياح الجنوبي الغربي، فضلا عن الضغط الجوي الذي بلغ 1011، وكذلك اضطراب حالة البحر، حيث تم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الملاحة

وكان اللواء أح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، شدد في بيان صادر عن الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية في ظل التوقعات بطقس سيئ تشهده الساعات المقبلة.