الأرصاد: انتهاء حالة تقلبات الطقس غدا

شهدت القاهرة الكبرى وبعض المحافظات اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد ارتفاع درجات الحرارة أمس، لتمر مصر بتقلبات مفاجئة خلال ساعات قليلة.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ردت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على تساؤلات موعد استقرار حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار.

موعد توقف سقوط الأمطار

وقالت «غانم»، إن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شهدت نشاطًا في حركة الرياح اليوم، والتي وصلت إلى 50 كيلو مترًا في الساعة، ومن المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية اليوم في اتجاه شرق البلاد، والتي تشمل مدن القناة وسيناء وبورسعيد ودمياط، وشمال الصعيد وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

حالة الطقس غدًا الجمعة

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا، حيث تنشط الرياح لتتراوح بين 40 الى 50 كيلو مترًا في الساعة، كما سيشعر المواطنون بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس بشكل أكبر عن الساعات الماضية، بالإضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وتوقعت استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، مشيرة إلى أن تقلبات الحالة الجوية ستنتهي غدًا، واعتبارًا من السبت تبدأ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى20والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.