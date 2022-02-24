أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على موعد تحسن الطقس السيئ

عاصفة ترابية شهدتها كافة الأنحاء، منذ مساء أمس الأربعاء، جعلت المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ووجود فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، لذا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على لقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد: نشاط الرياح من الخميس للجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم لخميس الموافق 24 فبراير وحتى الجمعة الموافق 25 فبراير، تنشط الرياح مع تقدم ساعات النهار على معظم الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار، متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا.

موعد تحسن الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، بداية من السبت المقبل، لتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، كما وجهت تحذيراتها بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللزمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وعلى مدار يومي الخميس والجمعة، تشهد حالة الطقس حالة من عدم الاستقرار بسقوط للأمطار المتوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 : 60% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب البحري ومدن القناة، وتمتد خفيفة للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح فتنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحم وسيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.