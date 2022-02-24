الرئيس الأوكراني: سندافع عن بلادنا.. ولن نتخلى عن حريتنا

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كلمة للشعب الأوكراني، أكد فيها أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها ولن تتخلى عن حريتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأوكرانيين فإن الاستقلال وحق العيش على أرضهم لهما قيمة مقدسة.

زيلينسكي: الاستقلال قيمة مقدسة لدى الأوكرانيين

وقال الرئيس الأوكراني، في كلمة متلفزة نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: «مواطنينا الكرام، دخلنا فجر اليوم لحظة تاريخية، ولكنه تاريخ مختلف لبلادنا ولروسيا، لقد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وستدافع أوكرانيا عن نفسها ولن تتخلى عن حريتها، بغض النظر عما تعتقده موسكو».

وأضاف الرئيس الأوكراني: «بالنسبة للأوكرانيين فإن الاستقلال وحق العيش على أرضهم لهما قيمة مقدسة».

البنتاجون: القوات الروسية تتجه نحو العاصمة كييف

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر اليوم بدء علمية عسكرية كبيرة على أوكرانيا، تستهدف البنية التحتية العسكرية لها، ونزع سلاحها.

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت سابق، اليوم، أن القوات الروسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف، بهدف إسقاط الحكومة وتعيين حكومة موالية لها، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، أن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا اليوم في أوكرانيا، هي محاولة لمنع حرب عالمية شاملة، على حد قولها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن هذه ليست بداية حرب، بل محاولة لمنع وقوع حرب عالمية شاملة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن وكالة نوفوستي.