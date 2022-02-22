الرئيس الأوكراني يهاجم روسيا: تعدت على سيادة دولة مستقلة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنّ كييف أكدت تمسكها بالحوار خلال الأشهر المقبلة، ورغم ذلك فإنّ روسيا اعتدت على دولة مستقلة.

الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

وأضاف زيلينسكي، أنّ موسكو ردت على الحوار بإعلان اعترافها باستقلال منطقتين في شرق أوكرانيا، وذلك عقب كلمة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شعبه مساء أمس، أعلن خلالها قرار روسيا بالاعتراف بالانفصاليين، لتعم الأفراح والاحتفالات جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.