بدء قبول طلبات راغبي العمل بالتمريض في إحدى دول الخليج.. الأحد

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات الإناث فقط، بعد غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس المقبل، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة خليجية، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا بعملة دولة العمل، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.

شروط فرص العمل للممرضات بالخليج

وأكد الوزير، في بيانه، أنه يشترط في المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية فقط، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الانجليزية، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار إلي أن الطلبات تُقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

المستندات المطلوبة

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم، أوضح «سعفان» أنه ترفق بالطلبات للوظيفة، نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل العالي، وشهادة الخبرة، وصور لجواز السفر الساري، مشيراً إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

ونوّه إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.