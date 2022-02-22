القوى العاملة: تشكيل لجنة خاصة لتظلمات أصحاب العمل والعمال بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبو ظبي بالإمارات، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بإصدار قرار بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.

تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

وأوضحت أن القرار الوزاري حدد مدة 30 يومًا لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به كل المستندات المؤيدة له.

البت في طلب التظلم خلال 15 يوما

ويتم البت في طلب التظلم، خلال 15 يوما، عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه، ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، حيث سيتم إشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويُمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول إلى خدمة الاستعلام في الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيقها الذكي أو عبر مركز الاتصال 80060.