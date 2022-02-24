القوى العاملة: إصدار بطاقة للعمالة غير المنتظمة لتسهيل حصولها على فرصة عمل

قال اللواء محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هدف الوزارة في العام الحالي، إصدار مليون وثيقة تأمينية للعمالة غير المنتظمة لتوفير سبل الرعاية المختلفة، في ظل تأثر هذه الفئة من الآثار الجانبية المرتبطة بجائحة كورونا.

وأضاف سعفان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إصدار بطاقة خاصة للعمالة غير المنتظمة، الذين حصلوا على الوثيقة التأمينية من قبل الوزارة.

وتابع وزير القوى العاملة، أنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على «البطاقة الخاصة بالعاملة غير المنتظمة» التوجه لأقرب مكتب تابع للوزارة وسيقوم المكتب بتوفير فرصة عمل حتى لا يتضرر الشخص ويصبح بدون عمل.

استهداف كافة الشرائح من العمالة غير المنتظمة

أوضح «سعفان»، أنه جرى إصدار 250 ألف وثيقة تأمينية العام الماضي، بهدف التوسع الوصول لأكبر شريحة من القوى العاملة لتوفير كافة سبل التأمين المختلفة وحفاظا على حقوقهم حال التعرض لأي أذي.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن مصر بها ملايين من العمالة غير المنتظمة ولم يتم التأمين عليها، لافتا إلى أن خطة الوزارة استهداف كافة الشرائح من العمالة غير المنتظمة في كافة القطاعات وليس فقط العاملة في مجال المقاولات.