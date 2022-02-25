«عمرو دياب» يشدو بمقطع جديد من «أنت الحظ» في حفل الرياض وسط حضور جماهيري

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء ظهور عمرو دياب في الحفل، هو الأول بعد مشاركته بألبوماته في تطبيق «أنغامي».

والله بحبك موت وأحب برج الحوت



- عمرو دياب من حفله قبل قليل في الرياض pic.twitter.com/mfy1leOl5n — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 24, 2022

عمرو دياب يشدو بـ«ليلي نهاري» في حفل السعودية

وقدم دياب خلال الحفل عدد من أهم وأشهر أغنياته منها «يا أنا يا لأ ويتعلموا وأتقل و انت الحظ و يا أجمل عيون و قمرين وليلي نهاري وحلو التغيير»، كما قدم خلال الحفل جزء من أغنيته الجديدة «انت الحظ».

عمرو دياب يتعاقد مع «أنغامي» علي أعماله الجديد

كان من المقرر أن يطرح «دياب»، ألبومه الجديد في شهر ديسمبر الماضي، ولكنه أجّل طرح الألبوم لأجل غير مسمي، ولم يحدد بعد موعد طرحه.

يذكر أن آخر أغاني «عمرو دياب»، كانت أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.