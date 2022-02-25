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«عمرو دياب» يشدو بمقطع جديد من «أنت الحظ» في حفل الرياض وسط حضور جماهيري

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محمود الرفاعى
12:01 م | الجمعة 25 فبراير 2022
عمرو دياب

عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء ظهور عمرو دياب في الحفل، هو الأول بعد مشاركته بألبوماته في تطبيق «أنغامي».

عمرو دياب يشدو بـ«ليلي نهاري» في حفل السعودية

وقدم دياب خلال الحفل عدد من أهم وأشهر أغنياته منها «يا أنا يا لأ ويتعلموا وأتقل و انت الحظ و يا أجمل عيون و قمرين وليلي نهاري وحلو التغيير»، كما قدم خلال الحفل جزء من أغنيته الجديدة «انت الحظ».

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كان من المقرر أن يطرح «دياب»، ألبومه الجديد في شهر ديسمبر الماضي، ولكنه أجّل طرح الألبوم لأجل غير مسمي، ولم يحدد بعد موعد طرحه.

يذكر أن آخر أغاني «عمرو دياب»، كانت أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.

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