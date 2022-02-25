«عمرو دياب» يشدو بمقطع جديد من «أنت الحظ» في حفل الرياض وسط حضور جماهيري
كتب:
محمود الرفاعى
12:01 م | الجمعة 25 فبراير 2022
عمرو دياب
أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء ظهور عمرو دياب في الحفل، هو الأول بعد مشاركته بألبوماته في تطبيق «أنغامي».
والله بحبك موت وأحب برج الحوت— Gorgeous (@gorgeous4ew) February 24, 2022
- عمرو دياب من حفله قبل قليل في الرياض pic.twitter.com/mfy1leOl5n
عمرو دياب يشدو بـ«ليلي نهاري» في حفل السعودية
وقدم دياب خلال الحفل عدد من أهم وأشهر أغنياته منها «يا أنا يا لأ ويتعلموا وأتقل و انت الحظ و يا أجمل عيون و قمرين وليلي نهاري وحلو التغيير»، كما قدم خلال الحفل جزء من أغنيته الجديدة «انت الحظ».
????— Benchmark بنش مارك (@Benchmark_ksa) February 24, 2022
يوم تلات @amrdiab
..#بنش_مارك #موسم_الرياض pic.twitter.com/d9PYNDiz0n
عمرو دياب يتعاقد مع «أنغامي» علي أعماله الجديد
كان من المقرر أن يطرح «دياب»، ألبومه الجديد في شهر ديسمبر الماضي، ولكنه أجّل طرح الألبوم لأجل غير مسمي، ولم يحدد بعد موعد طرحه.
يذكر أن آخر أغاني «عمرو دياب»، كانت أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.