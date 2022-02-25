تبدأ من 390 ألف جنيه.. أسعار وتجهيزات «أوبل موكا 2022» الكروس أوفر

تم الإعلان رسميًا عن طرح الموديل الجديد من سيارة أوبل موكا الكروس أوفر من العلامة الألمانية أوبل داخل السوق المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، وهي الجيل الثاني من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية قائمة بأسعار وتجهيزات الموديل الجديد من سيارة «أوبل موكا 2022» داخل السوق المحلية، حسب المُعلن من شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

تتوافر أوبل موكا 2022 داخل السوق المحلية في فئتين مختلفتين في السعر والتجهيزات، وتتمتع بمظهر رياضي وجذاب، بإضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية للشبورة، وحساسات للمطر والإضاءة، كما تتمتع بمقصورة داخلية متطورة بها العديد من أنظمة الأمان لمساعدة السائق، ومقاعد داخلية تتسع لـ5 ركاب ومساحات واسعة للتخزين، بالإضافة إلى شاشة وسائط تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، وشاشة عدادات ذكية قياس 12 بوصة، كما تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، و3 مخارج USB، بالإضافة إلى أبواب تعمل بخاصية اللمس، ومفتاح ذكى للتشغيل.

كما تتمتع الفئة الأعلى تجهيزًا للسيارة، بجنوط 18 بوصة، وسقف أسود مع دعم للتصميم الداخلي بمقاعد من القماش الفاخر والجلد، ودواسات رياضية من الكروم، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وإضاءة داخلية محيطة بتقنية LED، والتي تضيف نوعًا من الرفاهية في داخلية السيارة أوبل موكا الكروس أوفر الجديدة 2022.

محرك اوبل موكا 2022

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة لترية 1.2 لتر 1200 سي سي، تيربو، ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة 200 كم/ساعة.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك متوسط 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم.

أسعار أوبل موكا 2022

تتوفر السيارة في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 389,990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 429,990.

أبعاد أوبل موكا 2022

الطول الكلي 4151 مم.

العرض الكلي 1791 مم.

الارتفاع الكلي 1534 مم.

سعة الصندوق الخلفي 230 لتر.

وسائل الأمان

تُقدم السيارة مزودة بالعديد من أنظمة الأمان من بينها (وسائد هوائية، ونظام التعرف على العلامات الإرشادية للمرور، مثبت سرعة، ونظام تنبيه السائق، ونظام تنبيه الخروج عن المسار، وفرامل مانعة للانغلاق، مع تعزيزها ببرنامج لتوزيع الفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساس للسرعة، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOfix).