«أوبل» ترفع مبيعات المركبات التجارية الخفيفة على مستوى أوروبا

زادت مبيعات مركبات شركة أوبل بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا، خلال أول 11 شهرًا من عام 2021، وفقًا لما نشره موقع الشركة.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نمت المبيعات بنسبة 12.1% لتصل إلى حوالي 100000 وحدة.

نتائج مبيعات في الأسواق الأوروبية

وجاءت النتائج في الأسواق المهمة مثل ألمانيا +9.0 %، والمملكة المتحدة +8.1%، وفرنسا +25.2 %، وإسبانيا +6.0 %، إذ ساهمت بشكل كبير في هذا التطور.

كان نمو سيارات Vivaro-e الذي يعمل بالبطاريات الكهربائية من شركة أوبل بين يناير وأكتوبر أمرًا ممتعًا بشكل خاص.

وفي أوروبا ، تتصدر Vivaro-e بحصة تبلغ 21 %، في الترتيب العام لجميع المركبات التجارية المكهربة، واحتلت الشاحنة متوسطة الحجم المرتبة الثالثة أيضًا، بفضل أرقام المبيعات المرتفعة في المملكة المتحدة.

حصة سوقية كبيرة لـ Vivaro-e

وتمتلك Vivaro-e حصة سوقية تقارب 50% في هذا القطاع في ألمانيا، ووصلت سيارة Opel Vivaro-e إلى المركز الثالث في القائمة الأولى.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، اوي هوتشيجيزشورتز: «تحتفظ سياراتنا التجارية الخفيفة بنجاح كبير في السوق ولم تستنفد مطلقًا إمكاناتها الكاملة.. الآن بعد أن أصبحت جميع مركباتنا ذات الحجم الصغير Opel Combo-e و Vivaro-e وMovano-e، متاحة للبطاريات الكهربائية والنقل بدون انبعاثات، سنولد المزيد من الزخم.

تقدير كبير لمركبات أوبل الخفيفة

وتحظى مركبات أوبل التجارية الخفيفة بتقدير كبير من قبل العملاء ووسائل الإعلام، حيث فازت Opel Combo وOpel Vivaro-e، بجائزة Van of the Year من قبل لجنة تحكيم دولية من الخبراء.

كما يهتم عملاء الأسطول حاليًا بشكل خاص بـ Vivaro-e صفر انبعاثات، فيما وقّعت العلامة التجارية الشقيقة لأوبل Vauxhall بالفعل عقودًا لشراء 3000 سيارة Vivaro-e تعمل بالبطارية.