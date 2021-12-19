سعر ومواصفات سيارة أوبل كورسا 2022.. تنتمي لفئة «الهاتشباك» الشبابية

يشهد سوق السيارات تنافسا كبيرا بين العلامات التجارية العالمية المختلفة، حيث تحاول كل علامة تقديم وعرض أفضل ما لديها من مواصفات ومميزات وأسعار لجذب العملاء، ومن بين تلك العلامات التجارية سيارات أوبل كورسا 2022.

أسعار سيارة أوبل كورسا 2022

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سيارات أوبل كورسا موديل 2022، تم تحديد سعرها في السوق السيارات المحلي بـ 340 ألف جنيه، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامات التجارية في سوق السيارات بمصر.

وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ «الوطن»، أن سيارات أوبل من طراز «كورسا» تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك الشبابية، ومزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ويخرج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن أوبل كورسا 2022، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.7 لتر، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل كورسا 2022

الأبعاد الخارجية:

- الطول: 4.06 متر

- العرض: 1.96 متر

- الارتفاع: 1.43 متر

- مساحة الشنطة الخلفية: 309 لترات

- سعة خزان الوقود: 44 لترا

مميزات أوبل كورسا 2022

ومن مواصفات ومميزات سيارات أوبل كورسا موديل 2022، وجود 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة الفرامل الذكية، والثبات الإلكتروني، وتحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية وخلفية للركن وكاميرا خلفية.

كما توجد عدة مواصفات أخرى في سيارة أوبل كورسا 2022، ومن بينها مثبت ومحدد السرعة، ومصابيح ضباب وإضاءة نهارية للمصابيح الأمامية led، وحساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، إمكانية ضبط وضم المرايات كهربائيا، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة.