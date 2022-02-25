غلق 11 منشأة طبية غير مرخصة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، غلق عيادات ومراكز طبية خاصة، بعدما رصدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالوادي الجديد مخالفات جسيمة في تلك المنشآت، وعلى رأسها عدم وجود تراخيص ووجود غرف عمليات غير مطابقة للمواصفات وللاشتراطات الصحية السليمة.

تكثيف الحملات على المنشآت الصحية الخاصة

وقالت الدكتورة داليا منصور، مدير إدارة العلاج الحر في الوادي الجديد، إن الإدارة تتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الوادي الجديد، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بمراكز المحافظة الخمسة، لشن حملات للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق المراكز.

مراكز طبية دون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 4 مراكز طبية بمركز الفرافرة تعمل دون ترخيص، كما تمكنت الحملة من ضبط عيادات تعمل دون ترخيص أيضا، ورصدت الحملة خلال تفتيش أحد المراكز الطبية وجود غرفة عمليات غير مرخصة، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية دون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية ما يمثل خطر داهم على صحة المرضى.

ضبط منشآت بدون ترخيص بالداخلة

وفي السياق نفسه، شنت إدارة العلاج الحر في المديرية، حملة أخرى أسفرت عن ضبط 7 منشآت طبية مخالفة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، فيما تأتي هذه الإغلاقات في إطار اهتمام مديرية الصحة بالوادي الجديد بالمتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة لضبط المخالفين.

توجيهات وزارة الصحة بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الحملات جاءت في إطار خطة وزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.