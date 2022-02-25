أوكرانيا تستهدف منشأة للنفط في دونيستيك

قالت ممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، إن القصف الأوكراني تسبب في اشتعال النيران في منشأة للنفط، تقع في منقة كيروفسكي في جحهورية دونيستيك الشعبية، بعد سقوط قذيفة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، لمنع عسكرة أوكرانيا ولحماية المدنيين في منقة الدونباس، مؤكدا على أن روسيا جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.