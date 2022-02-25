روسيا تبدأ دخول كييف من جهة الشمال (فيديو)

بدأت القوات الروسية دخول العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، من جهة منطقة أبلون، فيما قال الجيش الأوكراني إن قواته تقاتل الجيش الروسي على المشارف الشمالية للعاصمة كييف، وذلك بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية.

وكشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار أن الجيش الروسي استولى على مركبتين تابعتين للجيش الأوكراني، وأن قوات بلادها تدافع عن مواقعها رغم التفوق العددي الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف شمال العاصمة كييف.

لقطات للآليات الروسية في أبلون

وأظهرت لقطات لمواطنين دخول الآليات العسكرية الروسية من حي أبلون، كما صورت لقطات أخرى لمحطة مترو أبلون بشمال العاصمة وقد تحولت إلى ملجأ من القصف الروسي، في الوقت الذي تواترت أنباء عن قتال عنيف في الحي وتصدي قوات أوكرانية مع عدد من السكان للقوات الروسية، كما حاصرت القوات الروسية العاصمة كييف، واستولى الجيش الروسي على دبابات من الجيش الأوكراني، بحسب إعلان الدفاع الأوكرانية، في الوقت الذي استمر دخول المدنيين إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار، في ظل تواصل القصف الروسي على العاصمة كييف.

وأعلنت روسيا أن عملياتها العسكرية مستمرة لليوم الثاني في أوكرانيا، فيما أعلنت الداخلية الأوكرانية مقتل طفلين جراء قصف روسي لنحو 33 موقعا مدنيا خلال 24 ساعة.

غزو روسي ومعركة غير متكافئة

وكانت روسيا قد بدأت غزوا عسكريا شاملا من ثلاث جهات على أوكرانيا، أمس، من الشرق والشمال والجنوب، في ظل مقاومة غير متكافئة من الجيش الأوكراني، واضطر الآلاف إلى استخدام محطات المترو كملاجئ من القصف الروسي.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي شملت عدة قرارات منها تجميد الأصول الروسية، والحد من استخدام روسيا لعملات الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني والجنيه الإسترليني ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار لإدانة الغزو، رغم الفيتو الروسي المتوقع.