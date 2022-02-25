تجديد ندب عادل عبد الغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا للتعليم العالي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شغل منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين

شغل «عبد الغفار»، منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

تناولت دراساته العلمية دور الإعلام في تناول قضايا التنمية والقضية السكانية، مشاركة المرأة في الحياة العامة، إعلام الطفل، الوعي البيئي وتغيرات المناخ، التربية الإعلامية، ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأشرف على إعداد مجموعة من استراتيجيات تطوير أداء الإعلام تجاه عدد من القضايا التنموية بمصر وعدة دول عربية.

كما أسهم في بناء قدرات العاملين بمؤسسات الدولة الخاصة بإدارة الإعلام للأزمات، بناء صورة المؤسسات، الرصد الإعلامي لأداء مؤسسات الدولة، ورصد اتجاهات الرأي العام.

وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وأثرى المكتبة العلمية بمؤلفات تناولت قضايا الإعلام وتنمية المجتمع، كما صنفت بحوثه العلمية ضمن الـ 5٪ الأكثر تأثيرا على المستوى العربي في مجال الإعلام، وهو محكم ومراجع أكاديمي لعدد من برامج وكليات الإعلام بالدول العربية.