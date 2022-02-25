نقيب الفلاحين: لدينا وفرة في الأقماح ولن نتأثر بحرب روسيا وأوكرانيا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن القمح متوفر في مصر ولن يتأثر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الكميات تكفي الاستهلاك المحلي حتي نهاية عام 2022.

عدم تأثر مصر بالحرب

وأضاف أن مصر كانت تستورد من روسيا واوكرانيا 90% من القمح لسد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، حيث نستهلك 22 مليون طن من الأقماح سنويا ننتج منها نحو 10ملايين طن فقط، ونستورد ما يقارب 12 مليون طن.

تنوع الأسواق

وأشار إلى امتلاك مصر مخزون استراتيجي من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفي لمدة 5 أشهر بالإضافة إلى وجود مخزون آخر لدى المزارعين والتجار يكفيهم حتى حصاد حصاد القمح في 15من شهر أبريل المقبل والذي يتوقع أن تتعدي إنتاجيته 10ملايين طن، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ زراعة الاقماح بمصر وتصل إلى 3.6 مليون فدان معظمها منزرعة بأصناف يصل متوسط إنتاج الفدان منها إلى 24 أردبا.

ولفت إلى تنوع الأسواق التي تمد مصر بالأقماح والتي تتعدى 14دوله بينها «فرنسا وكندا وأمريكا وأستراليا ورومانيا»، موضحا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال الأونة الأخيرة للوصول الي الأمن الغذائي بتعدد مصادر استيراد الاقماح والتوسع في زراعتها حتى وصلت المساحة إلى أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر إلى جانب التوسع الرأسي بزراعة أكثر من22 صنفا من الأقماح عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض مع انشاء الصوامع الحديثة لتقليل نسبة الهدر والفاقد والتي كانت تصل إلى 15% نتيجة التخزين بالطرق القديمة مع الاتجاه لزيادة السعه التخزينية والتي تقارب 4 ملايين طن، تزامنا مع التوجه العام بترشيد استهلاك الاقماح والحد من الاستخدام الخاطئ وإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز لتوفير نحو مليون طن من الأقماح كل عام.