الفيدرالية الروسية: أوروبا عاقبت نفسها بوقف غاز «التيار الشمالي 2»

قالت «فالينتينا ماتفيينكو»، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، إن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز «التيار الشمالي 2»، وأضافت في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة «سبوتنك»، الروسية، إن العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.

وتابعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، أنّ هذا الأمر سوف يجعل الاقتصاد الأوروبي أقل قدرة على المنافسة وسيحصل سكان أوروبا على غاز أكثر تكلفة.

واستطردت: «بالطبع، عاقبوا أنفسهم أولاً وقبل كل شيء»، لافتة إلى أن قرار تجميد خط «التيار الشمالي 2»، هو إجراء مؤقت، قائلة: «ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء»، وكشفت «ماتفيينكو»، أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

وأعلنت مجموعة من الدول «كندا وبريطانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي»، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا، وخاصة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي «دونيتسك ولوغانسك»، وإطلاقها عملية عسكرية شرق أوكرانيا.

وخرجت روسيا وفقاً لمسئوليها وأعلنت أنها سوف ترد بعقوبات مماثلة على الدول التي فرضت عليها عقوبات مالية واقتصادية، لافتة إلى أنها سوف تتعاون مع دول أسيوية بدلًا من الدول الغربية .