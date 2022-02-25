وزير خارجية روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا ستعود بعد نزع سلاحها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لن تدخل في مفاوضات إلا بعد نزع سلاح أوكرانيا.

وأوضاف «لافروف» خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك سيرغي بيريسادا، ونقلته عنه وكالة سبوتنك الروسية: «لم يكن لدينا حلا دبلوماسيا للصراع، لذلك أي عمليات مسلحة تهدف إلى استعادة نوع من النظام الديمقراطي الخالي من عناصر الإبادة الجماعية، وعناصر النازية الجديدة والعسكرة، كل هذا سينتهي بالعودة إلى المفاوضات».

شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر أمس الخميس، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في منطقة الدونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا من قبل معسكر الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف: «مرة أخرى ألفت الانتباه لكلام الرئيس بوتين، نحن نؤيد تحرير أوكرانيا من النزعة العسكرية، والنازية الجديدة، لتوفير فرصة لجميع الأعراق التي تعيش في هذا البلد، لتحديد مستقبلهم دون أي ضغط من الخارج».