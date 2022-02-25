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لافروف: لا أحد يخطط لاحتلال أوكرانيا.. ولا نعترف بديموقراطية حكومتها

كتب:

شريف سليمان
12:44 م | الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه لا أحد يخطط لـ«احتلال» أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا لا ترى إمكانية للاعتراف بديمقراطية الحكومة الحالية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي: «خلال 8 سنوات لم يقم أحد من ممثلي وسائل الإعلام الغربية بتغطية الأحداث على خط التماس، وفي قنواتنا كنا نعرض حقيقة ما يحدث في دونباس، إذ كانت أوكرانيا تهدم البيوت وتقتل الأطفال والنساء، وقصف طيران الناتو بلجراد وقصف القطارات المدنية والمراكز التليفزيونية».

وتابع: «نرفض تعزيز النازيين الجدد في أوكرانيا واستخدامهم لردع روسيا، ولا يمكن أن يكون الشعب الأوكراني بهذا الوضع».

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بقلم شريف سليمان