لافروف: أوكرانيا حاولت نسف دونباس.. والنازية أغرقتها في مأساة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن دونباس كانت ضحية من أسماهم بـ«المتشددين القوميين الأوكرانيين» الذين جاءوا بعد ما أسماه بـ«الانقلاب» ويحملون «شعارات الكراهية» للروس.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي، أن النازية أصبحت أساسا في أوكرانيا وأغرقتها في مأساة، وهي التي بدأت ما أسماه بـ«الإبادة الجماعية»، وحاصرت الدونباس واستمرت حتى اللحظة الأخيرة في ظل صمت الغرب.

لافروف: روسيا تدعم دونباس بالأدزية

وتابع: «أخذنا على عاتقنا دعم دونباس بالأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية وغيرها، ومع بقاء هذا الحصار غير الإنساني وإهمال الدول الغربية اتخذنا إجراءات لتقليل حدة صعوبة ظروف الحياة التي يعيشها المواطنين في دونباس وسرعنا إجراءات الحصول على الجنسية الروسية».

وأردف: «اليوم ناقشنا المسائل والمهام التي تنطلق من اتفاقية الصداقة والتعاون منها تأسيس القاعدة القانونية لتعاوننا، ومثل هذه الاتفاقيات يجب أن تكون بالعشرات بين وزارات الاتحاد الروسي والوزارات المقابلة في لوغانسك ودونيتسك في العلاقات المتعلقة بالاقتصاد والعسكرية والتقني والإنساني».

وأوضح: «أكدنا على دعمنا للجمهوريتين لتعزيز استقلالهما وحماية حقوقهم وأن تكون لهم تقاليدهم الثقافية واللغوية لمنطقة دونباس التي حاولت السلطات في أوكرانيا نسفها، وسوف ننظم العلاقات مع هاتين الجمهوريتين وستكون العلاقة بيننا مثمرة».