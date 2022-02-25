«النواب» يوافق على تطوير وتجميل طريق مطار برج العرب بالإسكندرية

وافق مجلس النواب، على تطوير وتجميل طريق مطار برج العرب في الإسكندرية، وهو الممر الذي يمثل النظرة الأولى التي يلقيها زائرو الإسكندرية فور وصولهم إلى مطار برج العرب، خلال اتجاههم إلى وسط المدينة الساحلية، وذلك نتيجة لبعض المعوقات في هذا الطريق من حيث السير والشكل الجمالي.

أسباب تطوير طريق مطار برج العرب

وبحسب ما أعلنته النائبة الدكتورة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، فإنها قد حصلت على الموافقة من المجلس بخصوص الاقتراح برغبة الذي تقدمت به لكل من وزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية، إلى جانب محافظ الإسكندرية، بخصوص تطوير وتجميل طريق مطار برج العرب الذي يشبه القرية، لافتة إلى أن من يصل الإسكندرية جوًا ويمر في الطرقات المؤدية إلى الإسكندرية من المطار، فكأنه يمر بإحدى القرى الريفية.

وتابعت «الجزايرلي»، في بيان على صفحتها الرسمية منذ قليل، أنه وللأسف فإن طريق المطار هو أول مستقبل لاي زائر يصل للإسكندرية، ومنذ اللحظة الأولى لا يجد الزائر أمامه غير كل ما يؤذي النظر، من عشوائية وطرق مكسرة مليئة بالمطبات وطين يغلب على الطريق ومبانٍ ومحال عشوائية، هذا إلى جانب عدم إضاءة أعمدة الإنارة الموجودة بالفعل، فأصبح طريقا موحشا ليس به أي خدمات أو حتى أقل ما يجب من تأمين.

موافقة على تطوير طريق مطار برج العرب

وأوضحت أنها استندت إلى صور وڤيديوهات التقطتها بنفسها لكل جزء في الطريق قبل المناقشة في لجنة المقترحات والشكاوي مع المسئولين وموافقة اللجنة الموقرة، والذي تبعه اتخاذ المجلس برئاسة المستشار حنفي الجبالي قراره بالموافقة، وعلى الحكومة اتخاذ اللازم للتنفيذ.