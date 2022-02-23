طقس الإسكندرية غداً.. نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

يشهد طقس الإسكندرية غداً الخميس نشاطاً للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومتر في الساعة، كما يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية احياناً، بنسبة حدوث 50 إلى 60% تقريباً، ما ينظر بطقس سيء للغاية.

تبع ذلك إعلان اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم الأربعاء، رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات اعتباراً من صباح اليوم، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الذي من المتوقع أن تبدأ غداً الخميس، وقد تستمر لعدة أيام.

توقعات طقس الإسكندرية غداً

وأكد محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، في بيان رسمي، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب محطات الرفع، وأعمال رفع الكفاءة، استعداداً لهطول الأمطار، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الإسكندرية غداً نشاطاً للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل سرعتها إلى 50 و60 كيلومتر في الساعة، ومن بعد فترة الظهيرة تسقط أمطار خفيفة تكون متوسطة ليلاً، وقد تكون رعدية أحياناً.

تفعيل غرفة الطوارئ والخط الساخن

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين، للعمل على حلها فوراً، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فوراً حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

وبناءً على رفع حالة الطوارئ بالشركة يتم تمركز أكثر من 132 سيارة ومعدة من معدات شركة صرف صحي الإسكندرية على مدار 24 ساعة بالمناطق الساخنة، التي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها، وتخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن الأمطار، وتكثيف أعمال التطهير والمتابعة اللحظية لمناسيب المصارف.