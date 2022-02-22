تفاصيل حفل زفاف دنيا عبد العزيز: زغاريد ودموع وحضور فني

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني بعد فترة طويلة من التحضيرات.

الفنانة دنيا عبد العزيز تحتفل بعقد قرانها داخل أحد فنادق القاهرة

ومن أبرز الحاضرين الفنانة دنيا سمير غانم وميرفت أمين ومحمود حميدة وهبة مجدي ورشوان توفيق ودينا ودينا فؤاد وعمرو عبدالجليل وسيمون وفردوس عبدالحميد ومحسن محيي الدين وعمرو محمود ياسين وتامر شلتوت والمخرج محمد عبدالعزيز.

ووسط فرحة العروسين والزغاريد شهد الحفل بكاء العروس حينما تذكرت والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أكثر من عام، إذ كانت من أقرب الشخصيات لقلبها.

وفضّلت دنيا عبد العزيز إقامة الحفل في وقت مبكر بسبب رفض الفنادق استقبال الحفلات في القاعات المغلقة ليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

مسلسل «الحرير المخملي»

الفنانة دنيا عبدالعزيز كان قد عُرض لها مسلسل «الحرير المخملي»، على إحدى القنوات الخاصة وشاركت في بطولته بجانب الفنان مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

يُذكر أنَّ الفنانة دنيا عبد العزيز تستعد حاليًا لاستكمال تصوير مسلسلها الدرامي الجديد «المداح 2» والذي كانت قد بدأت فى تصوير مشاهده منذ فترة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم وهو من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي التي كانت فى الجزء الثاني إذ إن الجزء الأول كان من بطولة الفنانة السورية نسرين طافش.