عاجل.. «سي إن إن»: نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أفادت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، أنّ الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، نُقل إلى ملجأ مُحصن مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة «كييف».

في الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي»، اليوم، بأن الرئيس الأوكراني «فلاديمير زيلينسكي»، لم يتصل به منذ ساعة ونصف الساعة، رغم وجود اتفاق على موعد المكالمة الهاتفية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، في الوقت الذي أقلعت فيه طائرة من مطار «جوليان»، في كييف، رغم إغلاق الأجواء، وسماع دوي إطلاق نار في العاصمة الأوكرانية.