عاجل.. الرئيس الأوكراني لـ«بوتين»: دعنا نجتمع معا ونتحدث
كتب:
محمد حسن عامر
01:38 م | الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي
ذكرت وكالة أنباء «رويترز» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع معه والجلوس للتفاوض.
وقال الرئيس الأوكراني نصا لنظيره الروسي: «دعنا نجتمع ونتحدث».
ويأتي ذلك فيما تشير مصادر إلى أن القوات الروسية باتت على بعد 6 كيلومترات من مركز العاصمة الأوكرانية كييف في ثاني يوم للعملية العسكرية الروسية التي بدأت، فجر أمس، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.