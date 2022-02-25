خسائر أغنى 22 ملياردير روسي في يوم واحد بسبب غزو أوكرانيا.. رقم صادم

شهد أغنى 22 شخصًا في روسيا، انخفاضًا في صافي ثرواتهم بمقدار 39 مليار دولار في أقل من 24 ساعة، بعد غزو بلادهم لأوكرانيا، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

جاء مسح الثروة بعد انهيار مؤشر MOEX Russia القياسي في موسكو وأغلق منخفضًا بنسبة 33% أمس الخميس، حيث خسر المليارديرات الروس يوم الخميس أموالًا أكثر مما خسروها منذ عام حتى يوم الأربعاء، وفقًا لبلومبرج.

انخفاض بمقدار الثلث في يوم واحد

كان الخاسر الأكبر «فاجيت أليكبيروف»، رئيس مجلس إدارة شركة النفط Lukoil ومقرها موسكو، الذي شهد انخفاضًا في ثروته بمقدار الثلث في يوم واحد حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 32% يوم الخميس، ويبلغ صافي ثروة «أليكبيروف»، الآن 13 مليار دولار، انخفاضًا من 19.2 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

أغنى رجل معروف في روسيا يفقد 3 مليارات دولار

وفقد «فلاديمير بوتانين»، أغنى رجل معروف في روسيا، 3 مليارات دولار بعد انهيار سعر سهم «نوريلسك نيكل»، حيث يتولى الرئاسة، بنسبة 26%.

وبحسب «بلومبرج»، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لأغنى الأشخاص في روسيا مع تكثيف العقوبات الغربية، حيث أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات تشمل إجراءات ضد رجال الأعمال الروس المرتبطين بالنظام الروسي وأفراد أسرهم.

فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد

ويوم أمس الخميس، ضاعف الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، العقوبات، كما أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد، ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات «جينادي تيمشينكو»، الذي تربطه علاقات وثيقة ببوتين.

أغنى 11 شخص في روسيا

وبحسب بلومبرج، يحتل «تيمشينكو»، المرتبة 11 في قائمة أغنى شخص في روسيا، حيث يبلغ ثروته الصافية 12.1 مليار دولار.