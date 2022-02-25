من ممثل كوميدي إلى رئيس أوكرانيا.. من هو «زيلينسكي»؟

قبل قليل أعلنت وسائل إعلام روسية نقل رئيس أوكرانيا فولديمير زيلينسكي إلى مكان محصن، ليجد الرجل الذي تحول من ممثل كوميدي إلى رئيس أوكرانيا نفسه في مأزق حقيقي مع اقتراب الجيش الروسي من مركز العاصمة «كييف»، مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد بلاده لليوم الثاني على التوالي دون توقف وذلك رغم دعوة الرئيس الأوكراني للتفاوض.

رئيس أوكرانيا عرفه الشعب بأعماله الكوميدية قبل عالم السياسة

وكان زيلينسكي معروفا للأوكرانيين قبل دخوله عالم السياسة من الأساس، إذ أنه كان كوميديا معروفا في كثير من المسلسلات والأفلام، ويذهب البعض إلى أن تقبل الشارع الأوكراني له من خلال أعماله الكوميدية كان سببا رئيسيا في حسمه الانتخابات الأوكرانية الأخيرة.

وولد رئيس أوكرانيا في مدينة «كريفي» في يوم الخامس والعشرين من يناير عام 1978، وتقول مصادر إنه ينحدر من عائلة ذات أصول يهودية، وكانت المفارقة أنه يجيد اللغة الروسية واستخدمها حتى خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.

مسلسل «خادم الشعب» يقود زيلينسكي إلى رئاسة أوكرانيا

وكان مسلسله الشهير «خادم الشعب» بمثابة نبوءة لمستقبله في عالم السياسة، إذ أن المسلسل الذي عرض في عام 2015 داخل أوكرانيا، يتحدث عن مدرس تاريخ سليط اللسان كان يقوم بدوره زيلينسكي، ولكن ذات مرة يتحدث بشكل حماسي عن الفساد ومحاربته فيتم تصويره من قبل أحد التلاميذ فيكون سببا في شهرته.

وتسبب العمل في تحول زيلينسكي إلى شخص يطمح كثير من الأوكرانيين إلى أن يكون لديهم رئيس مثله، خصوصا في ظل الأزمات السياسية التي يعاني منها هذا البلد الذي كان ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.

المسرحيات الكوميدية كانت العنصر الأساسي في دعاية زيلينسكي الانتخابية

وكانت المفاجأة أن رئيس أوكرانيا لم يوجه الخطب الرنانة للشعب الأوكراني خلال حملته الانتخابية، بل قال صراحة إنه لا يعرف ماذا يفعل وماذا يقول خلال الدعاية الانتخابية، لكنه بطريقته الكوميدية وعروضه المسرحية استطاع كسب المؤيدين له، إذ استمر في عرضها في شوارع كييف وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كوسيلة للدعاية الانتخابية.

فاز زيلينسكي بانتخابات الرئاسة الأوكرانية عام 2019، لكنه في النهاية ذهب ببلاده إلى العداء مع روسيا، والتي وضعت بلاده تقريبا تحت الاحتلال، وتقول وسائل إعلام إنه نقل إلى مكان محصن.