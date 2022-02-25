وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

بعث السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. جاء بها:-

«أتشرف وهيئة الشرطة في ذكــرى الإســـــراء والمعــراج أن أبعـــث لســـــيادتكم بخالص التهانـــي مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وتقدم وأمان.. إننا إذ نستلهم من هذه الذكرى المباركة قيم الصمود والتضحية في سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية.. ونستبشر بثواب المولى جلت قدرته للمخلصين والصابرين.. لنجد في كل هذا دافعاً لبذل المزيد من العطاء ومواصلة الفداء.. لبلوغ مسيرة الوطن مدارج الازدهار.. حفظكم الله سيادة الرئيس.. وسـدد على طريق الحق والعدل خطاكم.. إنه نعم المولــى ونعم النصير».

برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدني أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونةً بأطيب الأماني بالنجاح.. راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم المُوقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطني الفعال في تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصري العظيم .. حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان.. وكـل عــام وسيادتكم بخــير.

برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ

كما بعثوزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. لقد اختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف.. ونحن إذ نحتفي بتلك الذكرى العطرة.. لنبتهل إليه جل في علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار.. وكـل عام وسيادتكم بخــير.

برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لشخصكم الكريم عن خالص الأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، إن معجزة الإسراء والمعراج جاءت لتفتح أبواب السماء بالرحمة.. وهي رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان وجسدت نُبلَ رسالةِ الإسلام للبشرية جمعاء.. فكل عـام وسيـادتكم بخـير.. ولتبقى مسيرة العمــل الوطني دومـاً في رفعة وازدهار.. بفضل عطاء المخلصين من أبناء هذا الوطن العظيم».

برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر

كما بعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.. جاء بها:-

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد ..إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعة لمقامه الشريف .. نبتهل إليه جل فى عُلاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة.. ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان ورفعة وإزدهار ..حفظ الله مصر واحة للخير ومنارةً للعلم .. وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير ..وكل عام وفضيلتكم بخير،

برقية تهنئة لوزير الأوقاف

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة للأستاذ الدكتور/محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف" .. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول سائلين العلى القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء ..وكل عـــــــام وسيادتكم بخـــــير،

برقية تهنئة لمفتي الديار

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" .. جاء بها :-

يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات .. راجين المولى جلت قدرته أن يبقى دار الإفتاء المصرية على مر العصور منارة تهدى لصحيح الدين الإسلامى الحنيف .. وأن يعيد علينا جميعاً هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء .. وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير،

كما بعث السيد/ وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها :-

بمشاعر يملؤهـا التقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج..راجياً المولى تعالى أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار ..إننا إذ نحيى هذه الذكرى العطرة التى إختص فيها عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة .. ونستلهم منها كل معانى البذل والسمو والإرتقاء .. لتكون لنا دافعاً لمواصلة العطاء فى سبيل الإرتقاء بمعدلات أداء رسالة الأمن .. وترسيخ دعائم الإستقرار مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات ..وكـل عـام وأنتم بخير،،