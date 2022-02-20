مساعد وزير الداخلية السابق: حوادث الطرق في مصر ترجع إلى العامل الشخصي

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق، إن أسباب حوادث الطرق في مصر ترجع إلى العامل الشخصي، مثل القيادة بسرعة وعدم الانتباه إلى الطريق والقيادة لعدة ساعات طويلة، مطالبا بتوقيع غرامة على من يقود السيارة النقل أكثر من 4 ساعات متواصلة.

تحفظ على إصدار القانون بسبب بعض المواد

وأضاف «قريطم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON، أن هناك تحفظا على بعض مواد قانون المرور الجديد في مجلس النواب، حيث يحتاج إلى تكنولوجيات متطورة للغاية.

وطالب بتعديل العقوبات حتى الوصول إلى المنظومة الشاملة كلها، متابعًا: «لو بنتكلم على السرعة، مينفعش إني أحاسب واحد، فلو سرعة الطريق 100، مينفعش أقول إن اللي ماشي على سرعة 110 زي اللي ماشي على سرعة 180، وبالتالي لما يمشى 110 كم نفرض غرامة دون سحب الرخصة، ولما يمشي زيادة عن 160 كم نسحب الرخصة ويتوقف عن القيادة 3 شهور».

وأشار مدحت قريطم إلى أن سائقي سيارات النقل يجب الاهتمام بهم وتدريبهم على أعلى مستوى، مطالبا بتوقيع غرامة على من يقود السيارة النقل أكثر من 4 ساعات.

فرض عقوبات صارمة على المخالفين

وشدد مساعد وزير الداخلية السابق، على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين فيما يخص بالسير عكس الاتجاه وتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وهو ما سيؤدي إلى التزام المواطنين، ومن هذه العقوبات السجن سنة لقائدي المركبات المحظورين من القيادة.