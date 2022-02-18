بريد الوطن .. مكاتب تمثيل للجامعات في مراكز الإصلاح يا وزير الداخلية

قامت الدولة باستبدال مصطلح «السجون» بآخر أكثر رقياً ومراعاة لحقوق الإنسان، وهو مراكز الإصلاح والتأهيل، التى بُنى منها ثلاثة مجمّعات ضخمة فى مصر، بمعايير ومواصفات عالمية ودولية، تراعى فيها حقوق الإنسان. إن هناك نسبة كبيرة من هؤلاء النزلاء يبحثون عن المستقبل وبعض الطموح فيه، بعد قضاء فترة الإصلاح، عن طريق التعليم، فلماذا لا تقوم وزارة الداخلية بفتح مكاتب تمثيل لبعض المدارس والجامعات الحكومية متكاملة الخدمات داخل تلك المراكز، للتسهيل لمن يرغب فى إكمال مرحلة دراسية ما فى حياته، دون معاناة، مثلما كان الحال بالطرق القديمة فى السابق؟!

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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