ما هو حلف الناتو؟.. «أحد أسباب اشتعال الحرب الروسية على أوكرانيا»

مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر أمس الخميس، وطلب الثانية الانضمام إلى حلف الناتو وما يُقابلها من رفض روسي، زادت تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما هو حلف الناتو؟ وما أهدافه؟ وما هي الدول التي يتكون منها؟، لذا تستعرض «الوطن» كل المعلومات المتعلقة بحلف شمال الأطلسي «حلف الناتو».

في نقاط.. كل ما تريد معرفته حول حلف الناتو

1 - حلف شمال الأطلسي ومعروف بـ «حلف الناتو».

2 - نشأ حلف شمال الأطلسي «الناتو» كـ «منظمة عسكرية دولية» عقب الحرب العالمية الثانية، وأيضاً بداية الحرب الباردة بين كل من الغرب والولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي والدول التي تتبعه.

3 - نشأ حلف شمال الأطلسي «الناتو» في عام 1949، وذلك وفقاً لمعاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في أبريل من عام 1949.

4 - المقر الرئيسي لـ «حلف الناتو» يقع في «هارين» التابعة لـ «بروكسل» عاصمة بلجيكا، كما يقع مقر عمليات القيادة لـ «حلف الناتو» قريباً من «مونس» في بلجيكا.

5 - طلبت أوكرانيا بشكل رسمي الانضمام إلى حلف الناتو في عام 2008.

6 - جددت دولة أوكرانيا طلبها للانضمام إلى «حلف الناتو» بعد اقتطاع روسيا لـ «شبه جزيرة القرم» منها في عام 2014، لكن وقفت روسيا أمامها من أجل رفض طلب أوكرانيا، كما أن روسيا طلبت من الدول الغربية رفض طلب أوكرانيا بانضمامها إلى «الناتو».

7 - يضم حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» عدد 30 دولة.

8 - أعضاء حلف الناتو هم: فرنسا، والولايات المتحدة، وبلغاريا، وإسبانيا، والبرتغال، وإستونيا، والجبل الأسود، وألبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والدنمارك، والمجر والنرويج، وإيطاليا، واليونان، وأيسلندا، وبلجيكا، وتركيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية شمال مقدونيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، ولوكسبموج، وكرواتيا، وليتوانيا، وهولندا، وكندا.