بدء عرض أولى حلقات مسلسل «سوشيال» للفنان أحمد زاهر.. الليلة

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوشيال للفنان أحمد زاهر، إذ يبدأ عرض أولى حلقاته اليوم على شاشة قناة «الحياة»، بعد انتهاء عرض مسلسل «الحلم».

مواعيد عرض مسلسل سوشيال

يُعرض مسلسل سوشيال يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة الحياة، إذ تدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة.

وتحدث أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج «the insider» بالعربي أن أكثر ما جذبه للعمل هو موضوع المسلسل عن مخاطر السوشيال ميديا، إضافة إلى تفاصيل الدور الذي يقوم به فهو دور معقد، قائلا: «بحب دايما الدور اللي أقدر أتميز فيه».

أحمد زاهر: مشكلات السوشيال ميديا موضوع غيظني أنا شخصيا

كما كشف أن المسلسل يضم مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا والبلوجرز، منهم مطرب الراب شاهين، وتابع: «مشكلات السوشيال ميديا موضوع غايظني شخصيا، وأتمنى أن يقدم زملائي من الفنانين أعمالا أكثر عنه، وعن الأشخاص الذين يتسببون في تدمير حياة الآخرين».

أحداث مسلسل سوشيال

تدور أحداث مسلسل سوشيال حول مخاطر السوشيال ميديا وتأثيرها على الأفراد، ويجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر شخصية صحفي حوادث الذي يتعرض للعديد من المواقع الصعبة التي تأثر على حياته وتقلبها رأسا على عقب.

أبطال مسلسل سوشيال

مسلسل سوشيال تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، كما يضم مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، ملك أحمد زاهر، جيهان خليل، عبدالعزيز مخيون، فرح الزاهد، عابد عناني، ومطرب الراب شاهين، وغيرهم من الفنانين.