البرومو الرسمي لـ مسلسل «سوشيال».. والقنوات الناقلة

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات «انستجرام» البرومو الرسمي لمسلسله الجديد «سوشيال»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، معلقا: «البرومو الرسمي لمسلسله الجديد «سوشيال».

وأضاف أحمد زاهر، خلال المنشور أن مسلسل «سوشيال» من إنتاج إيما لاين، وتأليف: محمد جلال، وإخراج: رؤوف عبد العزيز، متابعا: «انتظرونا ويارب يعجبكم».

نجوم الفن يهنئون أحمد زاهر

وهنأ نجوم الفن أحمد زاهر بطرح البرومو الرسمي لمسلسل «سوشيال»، ومن بينهم الكوميدي شيكو، معلقا: «أدي يا زوز.. والمنتج الفني.. كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، قائلا: «روعة ماشاء الله مليون مبروك ياحبيبي إن شاء الله تكسر الدنيا ربنا يكتبلك النجاح يارب».

شارك أحمد زاهر مؤخرا لمسلسلات الدراما التي تتكون من 5 لـ10 حلقات، والتي أصبحت تسمى بدراما المواقع الإلكترونية، والتي نالت رواجا كبيرا لدى المتابعين.

مسلسل «سوشيال» ينتمي إلى نوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، و يشارك بالبطولة مع أحمد زاهر، نخبة من نجوم الفن، من بينهم ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، و إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

دور أحمد زاهر في «سوشيال»

وتدور أحداث مسلسل «سوشيال»، حول مخاطر السوشيال ميديا، من خلال شخصية شخصية تدعى شهاب يعمل بمجال الصحافة بقسم الحوادث، يمر بأزمات نفسية، وتتدخل وسائل السوشيال ميديا، لتزيد من ضغوطه.

ويقوم صناع العمل بتسليط الضوء حول كيفية أن السوشيال ميديا يمكنها أن توقع الأشخاص بالمخاطر، ومن بينها عمليات التصنت والتجسس وعمليات النصب، المنتشرة في ذلك الوقت، بجانب أن السوشيال ميديا، يمكنها أن تقلب حياة الأشخاص رأسا على عقب.