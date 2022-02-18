روجينا تهنئ أحمد زاهر بـ «سوشيال»: مبروك يا توحة.. والفنان يرد: تسلمي يا عمري

طرح أحمد زاهر في الساعات الأخيرة من مساء أمس، البرومو الرسمي لمسلسله الجديد بعنوان «سوشيال»، وانهالت التهنئات من قبل الجمهور وزملائه بالوسط الفني، التي ما زالت حتى الآن، ما دفع الأول لمشاركة تهنئات جمهوره وزملائه عبر «استوري» بـ «إنستجرام»، ومن أبرز التهنئات له روجينا، معلقة: «مبروك يا توحة»، ليرد زاهر «تسلمي يا فدوة يا عمري».

روجينا تهنئ البرنس أحمد زاهر: مبروك يا توحة

وشارك الفنان أحمد زاهر، تهنئات جمهور وزملائه لإطلاق البرومو الرسمي لمسلسله المقبل «سوشيال»، من خلال «إنستجرام» عبر خاصية «إستوري»، والتي ما زالت حتى الآن، معبرين عن تحمسهم لعرضه قريبا، وفقا لما صرح به زاهر من خلال منشوره.

ومن أبرز التهنئات لـ أحمد زاهر، من خلال التعليقات عبر منشوره عبر «إنستجرام»، هو تعليق الفنانة روجينا، التي هنأته بجملة من أحد أعمالهم المشتركة في مسلسل «البرنس»، معلقة، «ألف مبرووك يا توحة».

وقام أحمد زاهر بـ الرد على تعليق روجينا، وتهنئتها له بخفة الظل، معلقا: «الله يبارك فيكي يا فدوة يا عمري»، عبر منشوره من خلال «إنستجرام».

تهنئات النجوم لـ أحمد زاهر.. بينهم حمادة هلال ودياب

بجانب تهنئات عديدة من نجوم الفن، ومن بينهم، حمادة هلال، معلقا: «مليون مبروك يا حبيبي بالنجاح يا رب»، والكاتب محمد سيد بشير، قائلا: «مليون مبروك يا زيزو شكله حلو قوي»، ومحمد دياب قائلا: «مليون مبروك يا حبيبي بالنجاح يا رب»، فضلا عن تهنئات نجوم آخرين من بينهم، «شيكو، وأحمد الشامي، ومحمد أمين، فرح الزاهد، أحمد حليم»، ونخبة من زملاء أحمد زاهر بالفن، بجانب تهنئات المتابعين من جميع الدول العربية ومشاركة زاهر لتهنئاتهم عبر خاصية «استوري».

يقوم ببطولة مسلسل «سوشيال»، أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، وعدد حلقاته 15 حلقة، ومن تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.