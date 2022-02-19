أحمد زاهر يطرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل «سوشيال»

كشف الفنان أحمد زاهر، اليوم السبت، عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد سوشيال.

ونشر زاهر، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بوستر المسلسل، وعلق عليه: «البوستر الرسمي الأول لمسلسل سوشيال على قناة الحياة قريبا جدا الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. خليكوا ورا حلمكوا.. مفيش حاجة اسمها مستحيل».

مسلسل سوشيال

مسلسل «سوشيال» ينتمى إلى نوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، ويشارك بالبطولة مع أحمد زاهر، نخبة من نجوم الفن، من بينهم ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وفرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، والفنان عبدالعزيز مخيون، وهو من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث مسلسل «سوشيال»، حول مخاطر السوشيال ميديا على المجتمع من خلال شخصية «شهاب» الصحفي الذي يمر بأزمات نفسية تكون السوشيال ميديا هي السبب في معظمها.

أحمد زاهر يروج لمسلسل سوشيال

وروج الفنان أحمد زاهر منذ أيام، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمسلسل سوشيال، من خلال نشر البرومو الرسمي للمسلسل، وعلق عليه: «البرومو الرسمي لمسلسلي الجديد «سوشيال».

وأضاف أحمد زاهر، أن «سوشيال» من إنتاج إيما لاين، وتأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.