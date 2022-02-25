تطورات الوضع في أوكرانيا.. «بوتين» يبدي استعداده للتفاوض

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرئاسي الروسي، إن الرئيس فلاديمير بوتين قال إنّه مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

الكرملين يعلن استعداده للمفاوضات مع أوكرانيا

وحول تفاصيل الوفد الروسي فقد أفاد «بيسكوف»، أنّه سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين، وقال المتحدث الرئاسي الروسي، إنّ تلك الخطوة من قبل موسكو قد جاءت عقب إعلان الرئيس الأوكراني استعداده للمفاوضات ومناقشة الوضع المحايد في أوكرانيا، وتابع في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: «قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا، في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد».

بيلاروسيا مستعدة لتهيئة ظروف التفاوض

وأشار «بيسكوف» في تصريحاته الصحفية إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أكد للرئيس الروسي على أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: «تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف اليوم مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أكد بدوره على أنه سيكون على استعداد لتهيئة جميع الظروف اللازمة لوصول الوفود، وضمان سلامتهم».

أوكرانيا تبدي استعدادها للتفاوض

وعقب اشتداد القصف الروسي على أوكرانيا وخاصة العاصمة كييفن أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعداده للتفاوض مع الجانب الروسي وذلك من أجل مناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

أهداف العملية العسكرية الروسية

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بداية العملية العسكرية فجر أمس الخميس بأن الغرض منها هو مساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك من خلال نزع سلاح أوكرانيا، وهذا عمليا جزء لا يتجزأ من الوضع المحايدن حيث شنت قوات الجيش الأوكراني منذ نحو أسبوع قصف مكثف على الجمهوريتين الانفصاليتين من طرف واحد شرق البلاد.