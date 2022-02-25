جامعة الإسكندرية تشارك في التصنيف الأخضر للجامعات

أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لجامعة الإسكندرية، على مشاركة الجامعة في التصنيف الأخضر للجامعات Green Metric، حيث أوضحت الدكتورة أميرة ذكي، وكيل كلية العلوم، أنه تصنيف عالمي يهدف إلى تقييم أداء الجامعات في تفعيل أنشطة الاستدامة من خلال قياس مؤشرات الأداء لستة محاور رئيسية.

وأضافت وكيل كلية العلوم، في بيان منذ قليل، أن جامعة الإسكندرية تمثل صرحا متميزا يستطيع التنافس محليا ودوليا، وتحقيق مركز متقدم خلال النسخة القادمة.

موافقة على مشروعات بحثية

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة غادة الخياط، الأستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة، بعنوان «حاضنة الأعمال PILOT» والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك مشروع البحث المقدم من الدكتور أيمن سامي عبد الخالق، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، بعنوان «شاحن بطاريات ذكي مدمج على متن المركبة لتطبيقات السيارات الكهربائية».

تكريم وكلاء الكليات

فيما كرّم نائب رئيس الجامعة، عدد من وكلاء الكليات لانتهاء فترة وكالتهم، معربا عن خالص شكره وتقديره على ما بذلوه طوال فترة عملهم كلا في موقعه، وهم وكلاء كليات «الزراعة - الزراعة سابا باشا - طب الأسنان - السياحة والفنادق - التربية الرياضية بنين - التمريض - التربية النوعية».

تنظيم دورات تدريبية

وأحيط المجلس علما بقيام القطاع بتنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذين للوحدات ذات الطابع الخاص، بهدف تنمية قدرات ومهارات القيادات بها في عدد من المجالات، وهي الإدارية والمالية والتسويقية من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من جامعة الإسكندرية.

كما أحيط المجلس علما بإعلان هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن نداء لتطوير مراكز التميز ومعامل بناء القدرات التي يتم تمويلها من قبل الهيئة لتحفيز البحث العلمي وتطوير المعامل.