السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي؛ الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورًا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولًا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجولة التفقدية تضمنت عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلًا عن مشروع «ألماظة بارك» لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي، وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

و حرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة لمناقشة العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.