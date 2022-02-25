افتتاح قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة في أسوان بحضور السفير الإسباني

افتتح الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان، والذي تم الانتهاء من أعمال تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

و أشار الدكتور أحمد غنيم إلى أنه تم إطلاق اسم الراحل الدكتور حسني عبد الرحيم المدير الأسبق لمتحف النوبة على قسم التربية المتحفية، تقديرا وعرفانا لدوره البارز في إعلاء شأن القسم والمتحف خلال فترة عمله كمديرة له.

أسرة الراحل الدكتور حسني عبد الرحيم تحضر الاحتفال

حضر الافتتاح رامون خيل كاسيرس سفير إسبانيا في القاهرة والوفد المرافق له، والأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بصندوق آثار النوبة ومدير ووكيلي متحف آثار النوبة وأسرة الراحل الدكتور حسني عبد الرحيم.

وقد ألقى الدكتور عبدالعزيز المزيني المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، كلمة مسجلة بمناسبة هذا الحدث، مشيراً فيها إلى دور التربية المتحفية في نشر الوعي الأثري في المجتمع، وإشراك مختلف فئاته بما يقدمه من أنشطة مختلفة ومتنوعه من إقامة المعارض والورش للطلبة وتنظيم المحاضرات والندوات بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

عروض فنية من الأطفال في الاحتفال

وشهد الحضور مجموعة من العروض الفنية المقدمة من أطفال محافظة أسوان، كما اصطحب الدكتور أحمد غنيم السفير الإسباني والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل متحف النوبة، وقاعة العرض المجهزة بالتعاون مع البعثة الأثرية الإسبانية والتي تعرض مجموعة من القطع الأثرية من حفائر البعثة في أسوان.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور أحمد غنيم درع المتحف لكلا من السفير الإسباني، ورئيس جامعة اسوان تقديرا للتعاون المسار بين المتحف وسفارة إسبانيا بالقاهرة وجامعة أسوان.